Eskişehir'de Sokak Kavgası: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de bir sokakta meydana gelen ve 1 aracın ağır hasar adlığı kavgayla ilgili polis 2 şüpheliyi yakalarken, diğer şahısların yakalanması için çalışma sürüyor.

Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi Er sokakta dün akşam saatlerinde gerçekleşen kavga ve bir araca zarar verme konusunda sosyal medyada da yer alan görüntülerle ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü çalışma yaptı. Çalışmalarda ekiplerce R.C. ve Y.K yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. - ESKİŞEHİR