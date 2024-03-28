Eskişehir'de Silah ve Fişek Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu çok sayıda silah ve fişek ele geçirilirken, 4 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde şüpheli 4 kişi yakalanırken, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda şarjör, 1 adet tabanca gövdesi, 2 adet sürgü kapağı, 2 adet tabanca yayayı ve 28 adet mermi ele geçirildi.

Yakalanan 4 şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR