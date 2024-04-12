Eskişehir'de Ramazan Bayramı trafik denetimleri

Eskişehir'de polis ekiplerince Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında bin 789 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 540 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanıp, 14 araç ise trafikten men edildi.

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri nedeniyle Eskişehir il merkezi ve sınırları dahilinde can ve mal güvenliğinin sağlanması trafik kazalarının daha oluşmadan önlenmesi ve trafik güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde; bin 789 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 540 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına cezai işlem uygulandı. Ekiplerce 14 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca şehirlerarası otobüs terminali çıkışında 29 otobüs şoförü ve bin 15 yolcuya emniyet kemeri kullanımının önemi üzerine eğitim verildi. - ESKİŞEHİR