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Eskişehir'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Devam Ediyor

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından her Ramazan ayında yapılan resmi gıda denetimleri, bu yıl da devam ediyor.

Ramazan ayının gelmesiyle, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla tüketicilerin ilgisinin arttığı ürünlere ve bu ürünlerin üretim ve satışının yapıldığı işletmelerde denetimler artırıldı. Bu amaçla Eskişehir'de faaliyet gösteren pastacılık ürünleri, unlu mamuller, ekmek ve ekmek çeşitleri, pide, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere tüm üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde resmi kontroller devam ediyor. Ayrıca ramazan paketi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerinde paket içindeki ürünlerin resmi kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde; işletmelerin kayıt ve onay belgelerinin yanında asgari teknik ve hijyenik şartları, personel hijyenine ait gereklilikleri, ürünlerin saklama ve servis şartları, etiket bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edildi. Denetim esnasında kanun ve ilgili yönetmeliklere uymayan işletmelere ihlal edilen kurala göre İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yasal işlem uygulanırken, kontrol görevlileri tarafından işletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konusunda bilgilendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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