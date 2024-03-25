Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 72 araç kontrol edildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 18 Mart ve 22 Mart tarihleri arasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kontrol edilen 72 adet okul servis aracının sürücülerinin kurallara uyduğu belirlendi.
Ayrıca denetimlerde okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR