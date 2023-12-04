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Eskişehir'de Kavşak Kazası: 5 Kişi Yaralandı

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Eskişehir'de kontrolsüz şekilde kavşağa giren 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de kontrolsüz şekilde kavşağa giren 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan Aktürk Sokak ile Kenter Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emel O. (44) idaresindeki 26 VH 797 plakalı otomobil ile Emre Y. (28) idaresindeki 34 SR 7465 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, iki aracın sürücüsünün yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Cansu O. (13), Emre B. (36) ve Gökhan Y. (39) yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince başlatılan incelemede kazanın, 2 araç sürücüsünün de kontrolsüz şekilde kavşağa girmesinden dolayı meydana geldiği tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zincirlikuyu Eskişehir Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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