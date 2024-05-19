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Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin 785 Litre Akaryakıt Ele Geçirildi

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Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarda 17 bin 785 litre akaryakıt ele geçirdi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli de yakalandı.

Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın önüne geçilmesi adına yaptığı çalışmalarda 17 bin 785 litre akaryakıt ve 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın önüne geçilebilmesi adına çalışma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama neticesinde kaçak/karışımlı akaryakıt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik il merkezinde 1 tankerde arama işlemi yapıldı. İşlem sonucunda piyasa değeri 450 bin lira olan 17 bin 785 litre kaçak/karışımlı akaryakıt ele geçirilip ve 1 şüpheli yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Eskişehir Güvenlik Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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