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Eskişehir'de Evden Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları Yapıldı

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Evden Hırsızlık ve Dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzce suç oluşmadan önce Önleyici Polislik kapsamında bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda özellikle Evden Hırsızlık ve Dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla alt bölge personeli tarafından belirli tarihlerinde bölgelerinde bulunan apartman, site ve umuma açık yerlerde çalışmalar yapıldı. Toplamda 870 vatandaş ekiplerce yüz yüze bilgilendirildi. Bilgilendirme faaliyetleri sırasında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünüzce bastırılan Hırsızlık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri ve Asayiş Daire Başkanlığınca gönderilen Dolandırıcılık konulu broşürlerden toplam 350 adet dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Dolandırıcılık Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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