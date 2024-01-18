Eskişehir'de Emekli Zabıta Memurunu Bıçaklayarak Öldüren Şüpheliye Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

Eskişehir'de tartışma yaşadığı emekli zabıta memurunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında açıklanan mütalaada 'Müebbet hapis' cezası talep edildi.

Mihalgazi ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre İsa Yavuz (63) ile Rahmi A. (57) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sonucu, 63 yaşındaki emekli zabıta memuru İsa Yavuz, tartıştığı Rahmi A. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Rahmi A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Rahmi A. huzurda bulundu. Duruşmaya, taraf avukatları ve maktul İsa Yavuz'un yakınları katıldı. Taraf avukatlarının beyanlarının ardından Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili mütalaa açıklandı. Mütalaada, Rahmi A.'nın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Şubat'a erteledi. - ESKİŞEHİR