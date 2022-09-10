Eskişehir 3. sayfa haberi | Eskişehir'de hırsızlık yaptı İstanbul'da yakalandı

Eskişehir haberleri... Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonundan yaptığı hırsızlık sonrası İstanbul'da yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonundan yaptığı hırsızlık sonrası İstanbul'da yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçesi'ne bağlı Kaymaz Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayıyla İlgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve istihbarat çalışmaları neticesinde akaryakıt istasyonundan 28 bin lira nakit para ve 1 adet dizüstü bilgisayar çalan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR