Eski futbolcu, üçlü ilişki yaşadığı sevgilisini ölümle tehdit ettiği iddia edildi

Eski Chelsea futbolcusu David Luiz, üçlü ilişki yaşadığı öne sürülen sevgilisini bir otel odasında kilitlediği ve korumasının sevgilisini öldürmekle tehdit ettiği iddialarıyla karşı karşıya.

Brezilyalı sosyal hizmet görevlisi Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, 20 Temmuz'da Luiz'in bir korumasını kendisini odada tutması için görevlendirdiğini ve bu sırada ailesine ait fotoğrafları göstererek hem kendisini hem de sevdiklerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Cavalcante'nin avukatı, suçlamaların detaylarını 17 Eylül Çarşamba günü açıkladı. Suçlamalar, bir gün önce polis tarafından resmi olarak kayda geçirilmişti.

Fortaleza doğumlu Cavalcante, korumanın oğlunun, babasının, annesinin, kardeşinin ve yeğenlerinin fotoğraflarını göstererek tehditler savurduğunu iddia ediyor.

David Luiz'in basın ofisi iddiaları reddetti:

"Ne bugün ne de geçmişte Fortaleza'da veya İngiltere, Fransa ve Rio de Janeiro'daki takımlarında kişisel bir güvenlik ekibi kullanmadı."

Bu suçlamalar, ikilinin giderek kızışan hukuk savaşının son halkasını oluşturuyor.

Geçen Ağustos ayında Cavalcante, Luiz'in kendisini tehdit ettiğini öne sürerek bir şikâyette bulunmuştu. İddialara göre kavga, Cavalcante'nin üçlü ilişkiye katılmayı reddetmesiyle başladı.

David Luiz ise uzun süredir nişanlı olduğu Bruna Loureiro ile birlikte ve hem ilişkiyi hem de tehditleri kesin bir dille reddediyor. Hatta kendisine karşı iftira ve karalama davası açtı.

Brezilya polisi, soruşturma kapsamında Cavalcante'nin telefonuna el koydu. Luiz'in gönderdiği iddia edilen mesajlarda, birinde "parası ve gücü" ile tehdit edildiği, bir diğerinde oğlunun "sonuçlarını ödeyebileceği" ve üçüncü mesajda "Seni basitçe ortadan kaybettirebilirim" ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü.

Cavalcante ayrıca, eski Premier Lig yıldızının kendisini sessiz tutması için 14.000 sterlin teklif ettiğini iddia etti.