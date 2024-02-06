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Erzurum Emniyeti Ocak 2024 Döneminde 106 Bin 936 Kişi ve 14 Bin 596 Araç Üzerinde Sorgulama Yaptı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Ocak 2024 dönemini kapsayan bir aylık zaman diliminde 106 bin 936 kişi ve 14 bin 596 araç üzerinde sorgulama yaptığını açıkladı. Denetimler sonucunda çeşitli suçlara ilişkin cezai işlemler gerçekleştirildi ve birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzurum Emniyeti Ocak 2024 dönemini kapsayan bir aylık zaman diliminde 106 bin 936 kişi ve 14 bin 596 araç üzerinde sorgulama yaptı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ; merkez ilçeler, sabit uygulama noktaları, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin 1 Ocak-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Erzurum genelinde yaptığı denetim ve icra edilen faaliyetler hakkında açıklama yaptı.

Polis bir ay içinde Erzurum'da toplam 106 bin 936 şahıs üzerinde sorgulama yaptı, 14 bin 596 denetledi, 470 umuma açık iş yeri, 370 park bahçeler ve 458 metruk binada arama-kontrol yaptı. Bu çalışmalarda toplam; 600 bakaya, 219 aranan şahıs, 333 araç için cezai işlem yapıldı. Çalışmalarda 177 fişek, 16 tabanca, 7 kuru sıkı ve 1 av tüfeği ve 156 adet bıçak ele geçirildi. Polis yaptığı operasyonlarda 731,98 narkotik madde ele geçirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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