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Erzurum'da Kar Yağışı Başlıyor

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Erzurum'da haftanın ilk günlerinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava, hafta başından itibaren yerini kar yağışına bırakacak.

Erzurum'da haftanın ilk iki günü kar yağışlı olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin, gece saatlerinde ise tüm bölgenin aralıklı hafif kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizdeki yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi. . - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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