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Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü üyesi yakalandı

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Erzurum polisi, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik çalışmasında, 6 yıl 3 ay hapis cezası olan şahsı yakaladı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. (İhraç-Öğretmen) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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