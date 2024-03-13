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Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonu

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçu ile ilgili olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 3 şüpheli yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçu ile ilgili olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan operasyonda Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan A.U. (Ebe), A.G.Ö.G. (Esnaf) ve E.S. (İşsiz) isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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