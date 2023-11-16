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Erzurum'da aranan arkadaşının kimliğiyle otelde kalmak isteyen hükümlü ve aranan arkadaşı yakalandı

Erzurum'da uyuşturucu ticareti, tehdit ve hakaret suçlarından hüküm giyen M.S., arkadaşı K.Ç'nin kimliğini ödünç alarak otelde konaklamak istedi. Ancak polisler, K.Ç'nin arandığını fark ederek M.S. ve K.Ç'yi yakaladı. M.S. tutuklanırken, K.Ç. serbest bırakıldı.