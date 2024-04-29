Erzincan'da tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü kaya parçası ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda; 2863 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile Erzincan-Sivas çevreyolu üzerinde yapılan şok uygulamada L.I. ve T.A. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü kaya parçası ele geçirildi.

2 şüphelinin gözaltına alındığı ve adli işlemlerin adli makamlarca devam etmekte olduğu belirtildi. - ERZİNCAN