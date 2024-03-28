Erzincan'da 285 adet sentetik hap ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik Erzincan'da yapılan çalışmalarda; K.E. ve M.D. isimli şüpheli şahısların kullanmış oldukları araç ve ikametlerinde yapılan aramada toplam 285 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

K.E. ve M.D. isimli şüpheli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılarak, M.D. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. K.E. isimli şüpheli şahsında işlemleri adli makamlarca devam etmekte. - ERZİNCAN