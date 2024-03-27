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Ereğli'de Trafik Uygulaması: Yüksek Ses ve Egzoz Denetimi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Ekipleri Çetin Apatay Bulvarında otomobil ve ticari araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Trafikte düzeni ve huzuru sağlamak amacıyla Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'nün direktifleri doğrultusunda özel bir uygulama gerçekleştirildi. İlçe genelinde basık araçlara, yüksek sesle müzik çalan otomobillere ve abartılı egzoz kullanan sürücülere yönelik denetimler artırıldı. Ekipler, araçları tek tek durdurarak sorgulama yaptı. Evraklarında eksik olan araç sürücüleri ise ceza yemekten kaçamadı.

Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden uygulamalar çerçevesinde, denetlenen araç sayısının fazlalığı ve uygulanan cezalar, trafikteki diğer sürücülere de uyarı niteliği taşıdı. Ereğli Emniyet Müdürlüğü'nün trafikteki düzen ve disiplini sağlama konusundaki bu kararlı tutumu, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar özellikle gece saatlerinde yüksek ses ve egzoz gürültüsü nedeniyle yaşadıkları rahatsızlığın bu tür uygulamalar sayesinde azalacağını umut etti. Emniyet Müdürü Hasan Ünlü ve ekibinin sürdürdüğü denetimlerin ilçede olumlu bir trafik kültürünün oluşmasına katkıda bulunması bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Ereğli Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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