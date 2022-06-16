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Enez'de uğur böceği istilası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Enez'de uğur böceği istilasıEDİRNE Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı.

Enez'de uğur böceği istilası

EDİRNE Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı.

Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi ve ilçenin neredeyse tamamı uğur böceklerinin istilasına uğradı. Sayıları oldukça fazla olan uğur böcekleri ara ara vatandaşları ısırdıkları için tatilciler tedirgin oluyor.

"Felaket şekilde geldiler"

Çok sayıda her yerde olduklarını belirten Seher Dramalı, "Felaket şekilde geldiler. Ağaçlar her yerdeler. Çok kötü ısırıyorlar" dedi.

Sahil boyunca, yollarda tatilcilerin ve ilçe halkını yürürken zorlandıkları gözlemlendi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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