Endonezya'da Milletvekili Maaşları Protestoları: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Endonezya'da geçtiğimiz hafta milletvekillerinin maaşlarına yönelik haberlerin yayılmasıyla başlayan protesto gösterilerinde çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Endonezya'da Temsilciler Meclisi'ndeki 580 üyenin Eylül 2024'ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin yayılmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü ülke çapında başlayan ve şiddet olaylarına sahne olan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Başkent Jakarta'ya ordu konuşlandırılırken, göstericiler güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırdı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Sulawesi adasındaki Gorontalo şehrinde de protestocular polisle çatıştı. Cava Adası'nda ise protestocular il meclisi binasına molotof kokteyli ve havai fişek attı. Protestocular, "Asıl hedefimiz parlamentoda reform yapmak" ifadelerini kullandı.

Başkent Jakarta'da okullar çevrimiçi eğitime geçerken, şehirde görevli memurlardan evden çalışmaları istendi.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, protestoların gün batımına kadar sona ermesi gerektiği uyarısında bulundu.

" Endonezya'daki şiddet olaylarını yakından takip ediyoruz"

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Endonezya'daki protestolarda orantısız güç kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturma çağrısı yapıldı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani yaptığı açıklamada, "Parlamento ödenekleri, kemer sıkma önlemleri ve güvenlik güçleri tarafından gereksiz veya orantısız güç kullanıldığı iddiaları nedeniyle ülke çapında süren protestolar bağlamında Endonezya'daki şiddet olaylarını yakından takip ediyoruz. Halkın endişelerinin giderilmesi için diyalogun önemini vurguluyoruz" dedi.

Jakarta'da 1, Sulawesi Adası'nda 3 kişi ölmüştü

Perşembe günü düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı sırada, motosikletli 1 kişi polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti. Cumartesi günü ise Endonezya'nın Sulawesi adasının güneyinde gerçekleşen protesto gösterisinde öfkeli kalabalık, hükümet binasını ateşe vermişti. İçerde mahsur kalan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. - JAKARTA