ADANA (İHA) - Emekliye yazın bile kömür satmışlar

ADANA - Adana polisinin yaptığı operasyonda tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı öne sürülen emekliler derneği başkanı ve üyelerinin yazın bile emekliye kömür satışı yapılmış gibi gösterip para aldıkları iddia edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin ve iki farklı grubun tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiası üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilere yönelik 28 Mart'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda Yüreğir Şube Başkanı A.Ç., genel sekreter A.B., sayman A.B., sekreter İ.Y. ile odun ve kömür satışı yapan bir firmanın işletmecisi Y.Y.'nin de bulunduğu 22 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dernek üyesi emeklilere ait çok sayıda maaş kesinti belgesi, 21 emekli kimlik kartı ile alacak notlarının bulunduğu defter ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen dernek yöneticilerinin, borçları nedeniyle kredi çekemeyen dernek üyesi emeklileri, iş birliği yaptıkları odun-kömür işletmecisine yönlendirip, yüksek faizle borç para aldırdıkları öne sürüldü. Borç karşılığında muvafakatname imzalayan emeklilerin, aldıkları paranın 2 katının maaşlarından kesildiği, bu paranın da dernek yöneticileri ile kömürcü arasında paylaşıldığı iddia edildi. Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K. ile bazı yönetim kurulu üyelerinin benzer yöntemle emeklilere yüksek faizle borç aldırdıkları gerekçesiyle 2019 yılında operasyon düzenlendiği öğrenildi. O dönem tutuklanan şube başkanı M.K.'nin ardından göreve gelen A.Ç.'nin de aynı yöntemi sürdürdüğü, 20 bine yakın üyenin yaz aylarında bile tonlarca kömür almış gibi gösterildikleri ortaya çıktı. Yapılan çalışma sonucu dernek yöneticilerinin görev yaptıkları 3 yıl boyunca yaklaşık 15 milyon lira vurgun yaptıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddeden şüphelilerden kömür işletmecisi Y.Y., yanına gelen emeklilere acıdığı için para verdiğini iddia etti. Hesap hareketleri incelenen şüphelilerden sekreter İ.Y.'nin ise kendisine söylendiği şekilde gerekli evrakları düzenlediği, konuyla bir ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye "tefecilik, evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla sevk edilen dernek başkanı A.Ç., genel sekreter A.B., sayman A.B., sekreter İ.Y. ile kömür işletmecisi Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 17 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı, 9'u ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.