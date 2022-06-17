Elindeki dövme hırsızı ele verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elindeki dövme hırsızı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elindeki dövme hırsızı ele verdi

Eskişehir'de verici istasyonundan hırsızlık yaptığı değerlendirilen şüpheli, kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından elindeki dövme iziyle yakalandı.

Eskişehir'de verici istasyonundan hırsızlık yaptığı değerlendirilen şüpheli, kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından elindeki dövme iziyle yakalandı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Haziran tarihinde Bozdağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'Role Verici İstasyonu'ndan piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan bakır kablonun çalınması olayı üzerine harekete geçti. Olayın aydınlatılmasına yönelik bölgede yürütülen teknik çalışmalar neticesinde, 14 haziran tarihinde verici istasyonu yakınlarında bulunan 3 şüpheli yakalandı. Ayrıca şüpheli şahısların kullandığı motosiklete ilişkin yapılan aramada, kent merkezinden çalındığı tespit edildi.

Elinde bulunan dövme tespit edildi

Hırsızlık olayının gerçekleştiği verici istasyonuna ait kamera kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin elinin üzerinde dövme olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan şahsın ellerinde yapılan incelemede, kamera kayıtlarında tespit edilen dövmenin aynısının bulunduğu belirlendi. Şüpheli şahıs, ekipler tarafından alınan ifadesinde kablo ve motosiklet hırsızlığını kendisinin işlediğini itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı.

3 şüpheliden 1'i tutuklandı

'Haberleşme ve Nakil Kablosu' ve 'Motosiklet Hırsızlığı' suçlarından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan 1 şüpheli ise tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çalıntı motosiklet, cumhuriyet savcısının talimatıyla sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Eskişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title