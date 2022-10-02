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Elektrik telini çıplak elle tutan çocuk ve arkadaşı yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Elektrik telini çıplak elle tutan çocuk ve arkadaşı yaralandı Adıyaman'da arkadaşlarının evinin damı üzerinden geçen elektrik telini çıplak elleriyle tutan çocuk ve kendisini kurtarmaya çalışan arkadaşı yaralandı.

Elektrik telini çıplak elle tutan çocuk ve arkadaşı yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da arkadaşlarının evinin damı üzerinden geçen elektrik telini çıplak elleriyle tutan çocuk ve kendisini kurtarmaya çalışan arkadaşı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Erdemir Lisesi yakınlarında ikamet eden Arda G. isimli arkadaşlarının evine giden Hasan F. ile Ahmet S. (16), evin damında bir süre oturarak sohbet etti. İki çocuk evlerine gitmek üzere damdan indikleri esnada Hasan F., damın yanından geçen elektrik teline çıplak elleriyle tutundu. Ahmet S. de akıma kapılan arkadaşını kurtarmak isterken akıma kapıldı. Bir süre akıma maruz kalan iki arkadaş evin damına düştü. Arda G'nin bağırması üzerine mahalle sakinleri ve evde bulunanlar yardıma koştu. İki katlı ikametin damında yaşanan olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan çocuklar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki arkadaşın da sağlık durumlarının iyi olduğu ancak vücutlarında ciddi yanıklar meydana geldiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - 3. Sayfa

Adıyaman Erdemir 3. Sayfa Haberler

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