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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul Önü Denetimleri Yapıyor

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, çocukların güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul önü ve çevrelerinde denetimler yapıyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elazığ Ortaokulu, Cemal Gürsel İlkokulu ve Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu okul önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde denetim yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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