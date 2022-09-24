Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da 80 adet gümüş sikke ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Elazığ haberi... Elazığ'da 80 adet gümüş sikke ele geçirildi Elazığ'da jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına nefes aldırmıyor Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 80 adet gümüş sikke ele geçirildi. Elazığ'da 80 adet gümüş sikke ele geçirildi Elazığ'da jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına nefes aldırmıyor ELAZIĞ - Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 80 adet gümüş sikke ele geçirildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmaları sonucu bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince şüpheli takibe alınarak Hankendi bölgesinde bulunduğu araca operasyon yapıldı. Şüphelinin aracında yapılan arama sonucunda 2.5 ile 3 santimetre çaplarında 80 adet gümüş tarihi eser (sikke) ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatılarak ele geçirilen tarihi eserler müze müdürlüğüne gönderildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

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