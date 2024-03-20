Elazığ'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadına Araç Çarptı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı bir kadın yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmek için bir anda yola çıkan kadına, 23 BJ 934 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerek yaralandı. Kadına ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir doktor yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ