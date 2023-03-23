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Elazığ'da virajı alamayan kanyom devrildi: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da virajı alamayan kanyom devrildi: 1 yaralı

Elazığ'ın Keban ilçesinde virajı alamayan kamyon devrildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde virajı alamayan kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Keban ilçesi Fırat Köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ Fırat 3. Sayfa Haberler

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