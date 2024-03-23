Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında sözlü başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada yaralıların yakınları sinir krizleri geçirdi.

Polis ekipleri, silahlı kavga olayına ilişkin inceleme başlattı. - ELAZIĞ