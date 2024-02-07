Elazığ'da Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Nailbey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 23 AAL 829 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp S.N.B. ve K.Ç. isimli yayaları önüne alarak duvara çarptı. Kazada 2 kadın yaralanırken, park halindeki iki araç da zarar gördü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ