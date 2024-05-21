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Elazığ'da Otomobil Duvara Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

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Elazığ'ın Zafran Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AEA 736 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılacak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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