Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi yakalandı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin ele geçirilen dijital materyal incelemesinde tespiti yapılan 2 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adli mercilere sevk edildi.
Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin ele geçirilen dijital materyal incelemesinde tespiti yapılan 2 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adli mercilere sevk edildi. - ELAZIĞ