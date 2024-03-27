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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Düzenlenen asayiş uygulamalarında 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 6 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet fişek, 5 adet tüfek, 9 adet kartuş, 4 adet kesici alet, 4 parça halinde satışa hazır vaziyette 230 gram esrar maddesi, 20 adet sentetik ecza ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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