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Elazığ'da 34 zanlı yakalandı

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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 zanlı yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, başta nitelikli cinsel saldırı suçundan 13 yıl 9 ay, kasten yaralama suçundan 5 yıl 7 ay, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan aranan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı olmak üzere birçok suçtan kesinleşmiş hapsi cezası bulunan toplam 34 zanlı yakalandı.

Yakalanan ve İl Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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