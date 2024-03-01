Elazığ'da 15 Ton Kaçak Alkol ve Malzeme Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 15 yon kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda A.Ö. isimli şüphelinin kaçak alkol ürettiği bilgisine ulaştı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 15 ton kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ