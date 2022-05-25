Ehliyet sınavında 4 bin liralık kopya düzeneği - Haberler

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Ehliyet sınavında 4 bin liralık kopya düzeneği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ehliyet sınavında 4 bin liralık kopya düzeneği

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren bir kişi görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren bir kişi görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İstasyon Mahallesi'ndeki bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; hafta sonu yapılan ehliyet sınavına üzerinde kopya düzeneği ile giren ve üst aramasında şüpheli hareketlerde bulunan C.I. isimli şahsın kıyafetinin yaka arkasından yakasına takılı düğme şeklinde kamera ve ses düzeneği görüldü. Şahıs görevli ekipler tarafından fark edilerek uzaklaştırıldı. Şüpheli şahsın düzeneği Kapaklı ilçesinde tanımadığı bir kişiden aldığı ve 4 bin lira karşılığında anlaştığı ifade edildi. Şüpheli şahıs, "Tanımadığım bir kişi ile yolda karşılaştım. Bana düzenek verebileceğini, sınavı geçmem halinde de 4 bin lira istediğini söyledi. Sınavın ardından parayı kendisine teslim etmek için iletişime geçecektim. Sınavda görevli memurlar tarafından fark edildikten sonra düzeneği görevli memurlara teslim ettim" dedi. Şahıs hakkında ÖSYM sınavlarına muhalefetten yasal işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çerkezköy, Tekirdağ, Ehliyet, 3. Sayfa, Haberler

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