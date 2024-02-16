Düzce Üniversitesi'nde Huzur ve Güven Toplantısı Gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında bahar dönemi üniversitelerde huzur ve güveni artırma il komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi'nin 2023-2024 akademik yılı bahar dönemi başladı. Öğrencilerin huzur ve güvenliği için Vali Selçuk Aslan başkanlığında Konuralp Bey salonunda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Düzce üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Vali yardımcıları ve ilgili kurumların temsilcileri sağladı. Toplantıda, üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenliği için yapılan çalışmalar değerlendirildi. - DÜZCE