Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 960 Gram Skunk ve 80 Gram Esrar Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 960 gram skunk, 80 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarında; 2 ayrı suç kaydı bulunan İ. A. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 960 gram skunk, 80 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE