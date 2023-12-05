İşçi servisi alev topuna döndü

DÜZCE - Düzce'de park halindeki işçi servisi alev topuna döndü. Yangın maddi hasar ile atlatıldı.

Olay Bahçeşehir bölgesi Yeşiltepe Mahallesi 111. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Teknorot fabrikasından çıkan işçileri evlerine dağıttıktan sonra 81 ACE 905 plakalı otobüsü park edip eve giden sürücü Mehmet T., patlama sesi ile otobüsün yanına gitti. Bir anda alev topuna dönen otobüs için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otobüs ekiplerin çalışması ile kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangın sonrasında bölgeye gelen Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İsmail Akmanoğlu, "Teknorota servis çeken Mehmet isimli şoför arkadaşımız işçileri dağıtmasının ardından evine gelip otobüsü park ediyor. Daha sonra araçtan patlama sesini duyuyor ve aracın ön kısmının yandığını fark ediyor. Hemen ihbar veriyorlar. Arkaya doğru arabayı sarıyor yangın. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. İtfaiye geldi söndürdü ama araç kullanılamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.