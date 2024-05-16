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Düzce'de kavşakta U dönüşü yapan tırın taşıdığı konteyner yola düştü

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Düzce'de meydana gelen kaza sonucunda U dönüşü yapan bir tırın taşıdığı konteyner yola düştü. Kaza sonucunda yol kısmen trafiğe kapanırken, konteynerin kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Düzce'de kavşakta U dönüşü yapan tırın taşıdığı konteyner yola düştü.

Kaza, Akçakoca Yolu'nda meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki 34 FAS 477 plakalı kuru gıda yüklü tır, Konuralp mevkiinde U dönüşü yapıp Akçakoca istikametine döndüğü esnada dorsesinde bulunan konteyner yola devrildi. Kısmen trafiğe kapanan yolda, bölgeye gelen polis ekiplerince tek şeritten akış sağlandı. Yolda konteyneri kaldırma çalışmaları başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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