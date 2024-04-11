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Düzce'de Ev Yangınında 3 Kişi Dumandan Etkilendi

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Düzce'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Yığılca ilçesinin Çukurören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali F.'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin ahşap olması nedeniyle alevler tüm odayı kaplarken, alevlere önce ev halkı müdahale etti. Müdahale sırasında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen ev sahibi Ali F. ile evde bulunan İrfan F. ve Recep F. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğuma çalışması yaptığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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