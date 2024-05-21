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Düzce'de 19 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

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Düzce'de hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan ve 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan ve 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen önleyici faaliyetler devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmada bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan ve 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalandı. M.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlarca sevk edildi. Şüpheli şahıs tutuklanarak Düzce cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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