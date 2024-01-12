Gaziantep'te şüpheli şahıs polise ateş açarak kaçtı

Gaziantep'te durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, ekiplere ateşle karşılık vererek kaçtı. Ekiplerin takip çalışmaları sonucu saklandığı adreste yakalanan şahsın kasten öldürme suçunda 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahsa 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan şahıs, ekiplere tefekle ateş ederek kaçtı. Kaçan şahıs, ekiplerin takip çalışması sonucu saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan şahsın kasten öldürme suçunda 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu, cezaevinden firar ettiği ve 5 suçtan firari olarak arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP