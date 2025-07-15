Duhok'ta İHA Saldırısı: Sersenk Petrol Sahası Hedef Alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde yer alan Sersenk Petrol Sahası'na sabah saatlerinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), İHA saldırısı düzenlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Duhok ilinin kuzeyinde yer alan Sersenk Petrol Sahası'nda meydana gelen patlamanın, insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklandığını bildirdi. Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde, Duhok'a bağlı Cumanki nahiyesindeki Sersenk Petrol Sahası'nın bomba yüklü bir İHA ile hedef alındı" denildi. Saldırının can kaybına yol açmadığı vurgulandı.

Saldırı kınandı

Bakanlık, bu saldırının, dün gece Erbil vilayetinde bulunan Hurmale Petrol Sahası'na yönelik 2 bomba yüklü İHA saldırısının ardından gerçekleştiğini kaydetti. Açıklamanın devamında, IKBY'nin ekonomik altyapısını hedef alan bu tür saldırıların sert şekilde kınandığı ifade edildi. - ERBİL