Düğünde kavga çıktı, yapılan anonslar da kavgayı ayırmaya yetmedi Ankara'nın Haymana ilçesinde bir düğünde kavga çıktı.

Düğünde kavga çıktı, yapılan anonslar da kavgayı ayırmaya yetmedi

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde bir düğünde kavga çıktı. Düğünde vatandaşlar bir yandan halaya devam ederken diğer tarafta kavgaya devam etti.

Olay, Ankara'nın Haymana ilçesi Gültepe Mahallesinde gerçekleştirilen bir düğünde meydana geldi. Düğünde sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga çıktı. Kavgada sandalyeler havada uçuşurken silah sesleri duyuldu. Mikrofonu eline alan bir şahıs ise, "Yapmayın, ayıptır. Ateş etmeyin" diyerek kavga edenleri sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise bir vatandaşın kameralarına yansıdı.