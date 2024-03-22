Down sendromlu Mehmet'in polis olma hayali gerçekleşti

Samsun'da emniyet personelleri, polis olmak isteyen down sendromlu Mehmet'in hayalini gerçekleştirdi.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, "Down Sendorumu Farkındalık Günü" çerçevesinde polis olmak isteyen Mehmet ve arkadaşlarının hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Köprülü Mehmet Paşa Polis Merkezini ziyaret eden Mehmet ve arkadaşları polis otosunda şehir turu attı, telsizle anons geçti ve siren çaldı.

Mehmet ve arkadaşlarının ailesi, çocuklarının polis olma hayalini gerçekleştirdikleri için emniyet teşkilatına teşekkür etti. - SAMSUN