Dördüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Almanya'dan Adana'ya akrabalarının yanına ailesiyle birlikte tatile gelen 7 yaşındaki çocuk 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Almanya'dan Adana'ya akrabalarının yanına ailesiyle birlikte tatile gelen 7 yaşındaki çocuk 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Almanya'dan ailesiyle birlikte akrabalarının yanına tatile gelen gelen Alkas Arı (7), 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düştü. Kaldırımdaki çalıların yavaşlattığı Alkas, ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Alkas ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Alkas'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Belediye evleri mahallesi Çukurova Almanya Adana 3. Sayfa Haberler

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