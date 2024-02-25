Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya araca çarptı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya araç çarptı. İsmi öğrenilmeyen vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR