Diyarbakır'da Tarihi Eser Operasyonu: 113 Obje Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Bizans, Roma ve Asur dönemlerine ait 113 adet objenin ele geçirildiği çalışmada 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılana açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde; Gömmetaş Mahallesi'nde Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait 104 adet farklı ebatlarda sikke, 8 adet yüzük ve 1 adet minyatür tablet olmak üzere toplamda 113 adet obje ele geçirildi.

2 şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - DİYARBAKIR