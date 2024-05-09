Diyarbakır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait 150 adet muhtelif sikke ve objeyi satmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde; Bağlar ilçesi Yeşildallı Mahallesi'ne Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke ve objeler getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, dün icra edilen operasyon neticesinde 2 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerin aracında yapılan kontrolde 144 adet farklı ebatlarda sikke, 2 adet mühür ve 4 adet obje ele geçirildiği ifade edildi.

Şüphelilerin adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR